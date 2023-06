in

Al parecer, Alina Lozano eligió un reconocido cirujano plástico en Bucaramanga pero no se ha decidido por el tipo de cirugía.

“Este es un regalo chévere que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero es que por el tema económico la verdad hay otras prioridades”, expresó la actriz.

Fue hace poco que se conoció oficialmente de esta relación entre los actores que ya tiene fans a favor y otros no tanto.

“Ahhh pero si ven que con amor las diferencias no son tan relevantes jajajaja” “Son tan lindos verlos como disfrutan de cada momento.Asi de amorosos me encanta verlos así es que siempre deberían estar.Derrochando amor es muy gratificante verlos” “ Os aseguro que esa gran diferencia de edad no se nota para nada” “No le veo gracia a sus vídeos…sugiero q se invente otras actividades en su vida…éxitos…”

“No quiero que empiecen a decir que estoy reciclando mi juventud porque estoy con un pelado” recalcó la actriz de 54 años.

