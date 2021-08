La actriz Alina Lonzano hizo un video que publicó en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores con quién y dónde dejó de ser ‘virgen’.

Alina, recordada por su papel en la novela ‘Pedro El Escamoso’, donde interpretó a ‘doña Nidia’, contó que era muy vieja cuando estuvo con alguien en una cama.

“A mí ese tema me producía pavor. (…) Digamos que ya estaba por los 19 años, y yo, pese a toda la fogosidad de ‘doña Nidia’ que ustedes ven, era virgen y se me volvió un tema, porque cuando me preguntaban yo no tenía ni idea qué decir porque no había experimentado nada (…) Yo decidí cómo iba a ser y con quién iba a ser y escogía a una persona que después fue uno de los grandes amores de mi vida, a un hombre bajito, porque yo decidí que el miedo era físico”, relató Alina.

“Él era mayor que yo unos añitos, y un día yo le dije: ‘mire, ¿sabe qué? Nos vamos a encontrar, tú y yo nos vamos a encontrar en tu casa y van a pasar cosas’, yo ahí tenía 20 años y no sabía de qué estaba hablando, yo estaba aterrada», detalló la actriz.

En el video que publicó con este escrito: «Perdí mi virginidad MUY tarde», dijo que con la persona que estuvo íntimamente duró «cinco años, fue una relación muy linda y recuerdo eso con mucho cariño”.

