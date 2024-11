Alicia Trece es la colombiana participa en los «Oscar del Porno» en una de las categorías en las que compite Rocco Sifreddi el actor porno No.1 en tamaño.

En la edición de este año de los Premios al Porno Cinematográfico AVN, la modelo y actriz colombiana Alicia Trece se destaca como una de las nominadas en la categoría “mejor escena internacional de sexo anal”, por su actuación en la película “The Spanish Anal Lesson”. Del 24 al 27 de enero en la convención más grande de «Las Vegas» la AVN Adult Entertainment Expo, reúne lo más representativo de la industria pornográfica donde el cine para adultos tiene su espacio. Precisamente varias actrices colombianas como Esperanza Gómez y otras se esfuerzan en participar o representar la industria. Alicia sería la primera artista nominada que tenga «ese honor» y lleva unos cinco años, trayectoria iniciada como modelo webcam. Ella calcula que ha participado en alrededor de 300 películas de este calíbre por eso celebra su nominación a los AVN Awards como un logro significativo.

Alicia Trece nominada a los «Oscar del Porno» AVN

El guión y «escena nominada es en la que ella es una profesora que enseña español y tiene un affaire con un alumno«. Para esto se debió preparar con varios edemas anales para limpiar su cuerpo. Ganar no va a ser fácil porque el director y productor de películas pornográficas de nacionalidad italiana Rocco Siffredi conocido como «El Semental de la Fuensanta» de 59 años, también está en la misma categoría. La colombiana en los «Oscar del Porno» 2024 espera que no se solo este premio sino que le lleguen más y su nombre «Alicia Trece» se reconocido en la industria de adultos.

Best International Anal Sex Scene

“Anal Delicious Little Caprice” | Buttmuse/Little Caprice Dreams; Little Caprice & Marcello Bravo

“Deepest Dive” | Anal Icons 2, Tushy/Pulse; Little Dragon, Christian Clay & Alberto Blanco

“Eating Ass and Making Waves” | Brazzers; Mariana Martix & Jordi El Niño Polla

“Hardcore Anal Action With Horny Anuskatzz” | Fuckin Roadtrip With Anuskatzz, ZFilmz; Anuskatzz & Damien Soup

“In Vogue Part 2” | Vixen/Pulse; Vanessa Alessia & Vince Karter

“Latex Fuck Doll” | SecretCrush/Evil Angel; Scarlet Chase & Elic Chase

“Pornochic: Maya & Jia – Scene 2” | Dorcel/Pulse; Maya Woulfe & Alex Romero

“Rocco’s Sex Clinic: Treatment 5 – Scene 3” | Rocco Siffredi/Evil Angel; Martina Smeraldi & Vince Karter

“Space Junk – Episode 3” | Digital Playground/Pulse; Ella Hughes & Xander Corvus

“The Spanish Anal Lesson” | SINematica; Alicia Trece & Ian Scott

Alicia Trece participa en los «Oscar del Porno»

Alicia Trece también es empresaria de teléfonos celulares, vive en Medellín y confiesa que tiene pareja por lo que es una persona normal que disfruta su trabajo.

