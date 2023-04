in

La estrella del pop, el soul y el R&B Alicia Keys llegará a Colombia el próximo jueves 11 de mayo para presentarse en concierto en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su World Tour 2023. De esta manera los fanáticos de una de las estrellas de la música más relevantes de las últimas décadas harán realidad su sueño de verla en nuestro país gracias a Live Nation y Ocesa Colombia.

A tan solo 15 días del arribo de la multi-ganadora del GRAMMY Alicia Keys a Colombia, la artista sorprendió enviando un sentido y exclusivo mensaje para nuestro país y sus fanáticos. En el mensaje grabado en video la artista pronuncia: “¡Colombia! ¿Sabían que nunca antes había hecho un tour con ustedes? Ahora llegó el momento y estoy muy emocionada por eso. Les tengo sorpresas muy especiales, el show va a estar una locura. (…) ¡La vamos a pasar increíble!”, comentó la intérprete de éxitos como ‘Fallin’, ‘No One’ y ‘If I Ain’t Got You’ mientras luce un atuendo muy sport de gorra roja y suéter azul; casual y natural, algo que la identifica junto a su gran carisma.

Es importante recordar que en el 20169, una foto de las cantantes juntas se volvió viral en redes sociales y los internautas comentaban del parecido físico que tienen.

Así anunció en días pasados su gira: “Familia sudamericana. ¡Esto finalmente está sucediendo! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando! ¡Teníamos que hacerlo realidad! No puedo esperar para verlos y perdernos en la música”, escribió Alicia Keys en sus redes sociales.

Más Noticias de Entretenimiento