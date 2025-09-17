Con apenas 13 años, Alice Yuriani Cosio Moreno, oriunda del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, emerge como una de las figuras más prometedoras dentro del programa Escuela de Talentos del Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte.

Su historia, destacada en un perfil redactado por el Comité Olímpico Colombiano, es un testimonio de cómo el deporte puede transformar vidas.

Alice, quien entrena desde hace nueve años con una disciplina admirable, ha encontrado en el atletismo su pasión y refugio, enfocándose especialmente en la velocidad y el salto largo.

Su máxima inspiración es la campeona olímpica Caterine Ibargüen, a quien dice amar «desde pequeña» y cuyo legado la motiva a «volar sobre la arena» y sentir el viento en el rostro.

El Encuentro Nacional de Escuelas de Talento en Ibagué, la «Capital Musical de Colombia,» ha significado para Alice la apertura a un mundo nuevo.

Con la emoción de una primera vez, la joven atleta relata su asombro al subirse a un avión, hospedarse en un hotel de cinco estrellas y convivir con otros jóvenes soñadores.

«La verdad es que esto ha sido una experiencia súper grande,» confiesa Alice. «Le doy gracias a la Escuela de Talentos, porque donde no fuera por este programa, ni siquiera estaría aquí, ni siquiera sabría que esto existe.»

El vuelo de Alice: De Chigorodó a la élite, la promesa del atletismo colombiano

Su desarrollo deportivo va de la mano de su entrenador, Edgar Murillo, a quien agradece con profunda ternura por su apoyo constante y correcciones.

«Siempre me ha apoyado, desde pequeña me ha corregido, me ha acompañado… gracias a él sigo aquí, mejorando cada día,» afirma Alice.

La determinación de Alice no tiene límites geográficos. Su anhelo más grande es representar a Colombia en Brasil, un país que admira por su cultura y belleza.

Finalmente, la joven atleta reiteró su agradecimiento al programa por el apoyo brindado en formación, alimentación y acompañamiento.

La historia de Alice Cosio no solo es la de una promesa atlética, sino la de una joven que, gracias al apoyo del Comité Olímpico Colombiano, está escribiendo un futuro distinto.

