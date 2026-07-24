¡Alias «melissa» parecía inofensiva! Sicaria de 18 años implicada en al menos 4 muertes capturada en Girardot

Resumen: Detrás de su aspecto juvenil, las investigaciones revelaron un peligroso perfil criminal dentro del grupo liderado por alias "Conejo"
Minuto30.com .- Un duro golpe a las estructuras criminales del centro del país asestaron las autoridades en Girardot. En un operativo articulado entre la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y la Policía del departamento, fue capturada alias «Melissa», presunta integrante de la red delictiva «Solo Valle» y señalada como una de las principales dinamizadoras del crimen en la región.
Entrenada en campamentos y con apariencia inofensiva
Detrás de su aspecto juvenil, las investigaciones revelaron un peligroso perfil criminal dentro del grupo liderado por alias «Conejo»:
Entrenamiento armado: Según las autoridades, fue adiestrada en un campamento clandestino cerca de La Dorada, Caldas, donde aprendió el manejo de armas cortas y de largo alcance.
Camuflaje perfecto: Su apariencia juvenil le permitía pasar completamente inadvertida para acercase a sus víctimas sin levantar sospechas.
Múltiples crímenes: Estaría vinculada directamente con al menos cuatro homicidios en Girardot e Ibagué.
Bajo la lupa: Se investiga su participación en otros atentados en Bogotá, Guaduas y Honda, así como posibles encargos sicariales para el Clan del Golfo.
¿Qué hacía la red ‘Solo Valle’?
La estructura a la que pertenecía alias «Melissa» infundía terror en la región mediante una amplia gama de delitos:
Sicariato y microtráfico.
Hurtos violentos.
Asaltos a tractocamiones y vehículos de valores en la Ruta del Sol.
Actualmente, alias «Melissa» enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. En las próximas horas será trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, mientras la Fiscalía avanza en el proceso de judicialización.
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