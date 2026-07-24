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Resumen: Detrás de su aspecto juvenil, las investigaciones revelaron un peligroso perfil criminal dentro del grupo liderado por alias "Conejo"

¡Alias «melissa» parecía inofensiva! Sicaria de 18 años implicada en al menos 4 muertes capturada en Girardot

Minuto30.com .- Un duro golpe a las estructuras criminales del centro del país asestaron las autoridades en Girardot. En un operativo articulado entre la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y la Policía del departamento, fue capturada alias «Melissa», presunta integrante de la red delictiva «Solo Valle» y señalada como una de las principales dinamizadoras del crimen en la región.

Entrenada en campamentos y con apariencia inofensiva

Detrás de su aspecto juvenil, las investigaciones revelaron un peligroso perfil criminal dentro del grupo liderado por alias «Conejo»:

Entrenamiento armado: Según las autoridades, fue adiestrada en un campamento clandestino cerca de La Dorada, Caldas, donde aprendió el manejo de armas cortas y de largo alcance.

Camuflaje perfecto: Su apariencia juvenil le permitía pasar completamente inadvertida para acercase a sus víctimas sin levantar sospechas.

Múltiples crímenes: Estaría vinculada directamente con al menos cuatro homicidios en Girardot e Ibagué.

Bajo la lupa: Se investiga su participación en otros atentados en Bogotá, Guaduas y Honda, así como posibles encargos sicariales para el Clan del Golfo.

¿Qué hacía la red ‘Solo Valle’?

La estructura a la que pertenecía alias «Melissa» infundía terror en la región mediante una amplia gama de delitos:

Sicariato y microtráfico.

Hurtos violentos.

Asaltos a tractocamiones y vehículos de valores en la Ruta del Sol.

Actualmente, alias «Melissa» enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. En las próximas horas será trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, mientras la Fiscalía avanza en el proceso de judicialización.