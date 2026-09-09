¡Alianza estratégica! Colombia da el salto hacia la energía nuclear civil con ayuda de EE.UU.

Resumen: Desde Barranquilla, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula, suscribieron dos memorandos de entendimiento. Los convenios apuntan a blindar las cadenas de suministro tecnológico y abrir la puerta al desarrollo pacífico de infraestructura atómica en el país.

Minuto30.com .- Con el objetivo de revitalizar una asociación bilateral de más de dos siglos y consolidar un pilar de seguridad económica en el hemisferio, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sellaron este martes 8 de septiembre un ambicioso paquete de acuerdos estratégicos. El encuentro, desarrollado en Barranquilla, fue protagonizado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula.

Los dos instrumentos de cooperación no vinculantes, estructurados con un estricto respeto por la soberanía colombiana, trazan una nueva hoja de ruta en materia de transición energética, competitividad industrial e innovación tecnológica.

La carrera por los minerales críticos y tierras raras

El primer gran acuerdo establece un marco de trabajo para garantizar cadenas de suministro resilientes, justas y diversificadas de minerales críticos, esenciales para las tecnologías limpias y las industrias avanzadas.

Ambos gobiernos se comprometieron a movilizar rápidamente el apoyo del sector público y privado (a través de préstamos, garantías, seguros y acuerdos de compra) para identificar y financiar conjuntamente proyectos de extracción y procesamiento en un plazo no mayor a seis meses. El pacto también contempla la simplificación de permisos, inversiones conjuntas en tecnología de reciclaje y una profunda cooperación en materia de cartografía geológica.

El salto hacia la energía nuclear civil

El segundo memorando marca un hito en la política energética nacional al establecer un marco bilateral para el desarrollo de la energía nuclear civil en Colombia. Esta exploración tecnológica se realizará bajo las estrictas salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los compromisos del Tratado de No Proliferación.

El convenio facilitará intercambios científicos y alianzas industriales para capacitar talento humano colombiano y desarrollar un sólido marco regulatorio. Además, permitirá al país explorar la implementación de tecnologías estadounidenses de vanguardia, como los reactores modulares pequeños (SMR), así como aplicaciones no energéticas de vital importancia en áreas como la medicina nuclear, la agricultura y la gestión segura de residuos.

Industrialización frente a la exportación de materias primas

La firma de estos acuerdos fue respaldada por el Ministerio de Minas y Energía, cartera que liderará la articulación técnica de los proyectos.

La titular de este ministerio, María Nohemi Arboleda, destacó el impacto transformador de los convenios: “Colombia no puede limitarse a exportar materias primas: tenemos que convertir nuestro potencial minero y energético en industria, empleo formal, innovación y desarrollo para las regiones. Esta cooperación nos da herramientas para hacerlo con mejores estándares, más conocimiento técnico y una visión clara: que la transición energética también sea una oportunidad de desarrollo productivo y de soberanía para el país”.