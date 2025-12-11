Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    ¿Algún consejo para un «gallo roto» ? Pipiripao no quiere comer: está triste por «la maribel»

    ¡A la comunidad de corazones rotos y expertos en gallos se les pide un consejo urgente! Pipiripao los necesita

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Algún consejo para un «gallo roto» ? Pipiripao no quiere comer: está triste por «la maribel»

Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Pipiripao está sumido en la tristeza "Miren nomás, no quiere comer (¡no tiene nada de buche!) y pasa el día gritándole, cantándole y buscándola por toda la granja

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En redes se viraliza el drama romántico más triste de la granja; Este gallo ha caído en una profunda depresión aviar por culpa de “la maribel.

    La tragedia de “la maribel”

    El motivo de su dolor es la pérdida de su gallina favorita, la inigualable Maribel. Cuenta la dueña de “Pipiripao” En un acto de rebeldía o despiste, Maribel decidió brincarse el cerco, tuvo un encuentro desafortunado con un perro, y tristemente, “ya no está aquí”.

    pipiripao triste por la maribel

    Cada que le mientan a “la maribel”, el gallo pipiripao kakarakea de la tristeza. Capturas de video

    Un Gallo roto

    Desde entonces, Pipiripao está sumido en la tristeza. “Miren nomás, no quiere comer (¡no tiene nada de buche!) y pasa el día gritándole, cantándole y buscándola por toda la granja. ¡Pobrecito, hasta tememos que se vaya siguiendo a su amada!” cuenta su dueña.

    Agrega la señora en el video que “Le hemos dicho, Papi, tienes que comer, mi amor. Yo sé que estás triste, pero la vida sigue, mi vida. Pero él insiste en su luto y en extrañar a la gallina que se fue con el viento… y un perro”.

    ¡A la comunidad de corazones rotos y expertos en gallos se les pide un consejo urgente! ¿Cómo le levantamos el ánimo a Pipiripau para que vuelva a comer y a disfrutar de la vida? ¡No queremos que nuestro bebé nos deje por tristeza!

    ¡Necesitamos su ayuda y un buen consejo para el pobre Pipiripau!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


