in

Epa Colombia habló luego de que Yina Calderón llamara “gorda” a Andrea Valdiri y también hablara del cirujano plástico que le realizó el procedimiento a la bailarina barranquillera.

Valdiri salió en varias historias de su cuenta de Instagram hablando sobre lo que pensaba, asegurando que ella “no conectaba la lengua con el cerebro”.

Epa Colombia fue una de las influencer que habló sobre el pleito entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

“Me encanta la Valdiri como peina a Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice también que Valdiri está enamorada de ella, en fin linda. No te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos de los demás. Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio (…) Y me dices en la cara que la próxima semana tú sacas keratinas. Si quiere emprender hazlo porque realmente quieres salir adelante, pero no le dañes la vida a una persona que se superó y ahora mismo en número uno en Colombia”, escribió Epa en sus historias de Instagram.