Algo tiene octubre

Por alguna razón cósmica difícil de explicar, y que sólo encuentra justificación en la voluntad interventora de los dioses literarios haciendo uso plenipotenciario de su propensión golosa hacia los designios inescrutables, cada octubre en el Reino Unido destaca sustancialmente por entre sus pares como el mes con mayor voltaje editorial de todo el año, sin importar cuál sea. Tanto dentro como fuera de las librerías, la inefable mística del otoño consigue aglutinar tal cantidad absurda de acontecimientos alrededor de los libros que, forzosamente, te ves obligado a echar mano a una excusa encubierta en la existencia de una entidad superior a la que le gusta mucho leer para poder hallarle sentido a tan improbable convergencia de belleza.

Primero y más importante, por supuesto, tenemos al Premio Nobel de Literatura, un evento que, aunque escapa por completo al control de los británicos, ha tenido la oportuna puntería de caer siempre el primer jueves de octubre. Un eclipse de papel con regularidad suiza que da el pistoletazo de salida al frenesí de la temporada navideña y que en 2026 la industria ha aprovechado poniendo a la venta justo después lo último de grandes superventas como Haruki Murakami (Princesa de Asturias 2023), Margaret Atwood (Booker 2000 y 2019), Sarah J. Maas, Rebecca Yarros, Barbara Kingsolver (Pulitzer 2023) y Elif Shafak. Además de lanzar en ediciones de bolsillo títulos apetitosos de Zadie Smith, Harper Lee y Thomas Pynchon que brillaron en 2025.

Pero tal vez la coincidencia más asombrosa sea el volumen de festivales literarios en Londres y sus alrededores que justo se aglutinan en las mismas cuatro semanas. Algunos de corte más general con actividades diversas para múltiples públicos, como el Bloomsbury Festival, hasta otros más de nicho, como el Clapham Book Festival o el Guildford Book Festival, hay uno para todos los gustos. Siendo de lo más destacado el Cheltenham Literature Festival, con Hernán Díaz (Pulitzer 2023) a la cabeza; el Henley Literary Festival, con la presentación estelar de Maggie O’Farrell; el Wimbledon Bookfest, con David Szalay (Booker 2025) entre sus invitados; y el tan presuntuoso como espectacular Cliveden Literary Festival, con aparición asegurada de la Reina y charlas con Michael Connelly, Patrick Radden Keefe o Katie Kitamura.

Aunque el que más expectación genera, sin duda alguna, es el London Literature Festival, que este año experimentará el apadrinamiento de la cantante Dua Lipa y su magazín cultural Service95, en el que suele entrevistar a prominentes autores. El totémico evento no sólo contará con plumas consagradas como Hernán Díaz, Hanif Kureishi, Zadie Smith y Samantha Schweblin, sino que también dará cabida a escritores inesperados como Nadia Murad (Nobel de Paz 2018), Patti Smith (Princesa de Asturias de las Artes 2026) y hasta el reconocido actor Michael Douglas. Una apuesta que mete el acelerador a fondo alrededor de la tendencia por la “celebrización” de la literatura, la cual empezó el año pasado con la elección de Sarah Jessica Parker como jurado del Premio Booker, y que parece estarse asentando en Inglaterra.

En fin, que algo tiene octubre que llega y te entran ganas de leer.