El delantero colombiano Alfredo Morelos fue nombrado por la cuenta oficial de la Scottish Professional Football League (Liga de fútbol de Escocia) como el mejor jugador del mes de diciembre, esto debido a las buenas actuaciones del «búfalo» donde anotó 4 goles y colaboró para las 5 victorias de su equipo finalizando el 2021.

El nacido en Cereté no para de conseguir elogios en el país europeo desde la llegada del entrenador holandés Giovanni van Bronckhorst, donde incluso ya despertó el interés de otros equipos del continente en ligas de mayor nivel, como es el caso del Newcastle United, Everton, West Ham y el Lille.

🏅 #ElBufalo 🏅

🙌 @morelos2106 has been named @spfl Player of the Month for December.

👉 https://t.co/EW0KI6bJFJ pic.twitter.com/KLOUIdyDe3

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 12, 2022