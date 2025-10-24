¡Urgente verdolagas! Alfredo Morelos, habilitado para jugar el clásico contra el DIM

Atlético Nacional acaba de confirmar que el atacante, Alfredo Morelos, logró ser habilitado para jugar el clásico frente al DIM.

El verde paisa, podrá contar con el delantero, para un partido que por supuesto, todos los jugadores quieren disputar.

Y es que en efecto, el Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR, reveló que Morelos podrá regresar a las canchas antes de lo previsto.

El Comité Disciplinario acogió la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción que pesaba sobre el jugador.

La decisión, emitida mediante resolución, se da luego de que el club verdolaga presentara una solicitud formal argumentando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código Disciplinario Único.

Morelos había sido sancionado originalmente con dos semanas de suspensión y una multa de $85.410.000.

El Comité Disciplinario encontró que se cumplían tanto los requisitos objetivos como los subjetivos para conceder la medida.

Los requisitos objetivos para la suspención de la sanción son que la sanción impuesta de dos semanas no supera el límite de seis meses establecido en la norma.

Adicionalmente que el jugador ya había cumplido al menos el 50% de la sanción, al haber permanecido apartado de la competencia durante una semana completa desde el 16 de octubre, perdiéndose los encuentros frente a Deportivo Pasto y Once Caldas.

En cuanto al requisito subjetivo, el Comité verificó que Alfredo Morelos no presenta antecedentes disciplinarios por la misma conducta.

Con esta resolución, se suspende la parte restante de la sanción, lo que habilita a Morelos para jugar la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, tal como lo había solicitado el Club Atlético Nacional.

Sin embargo, el jugador queda sujeto a un período de situación condicional de seis meses. Durante este tiempo, si Morelos llegase a cometer una nueva infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión decretada será revocada, la sanción original recobrará su vigor y se le impondrá la sanción correspondiente a la nueva falta disciplinaria.

En ese sentido, para el clásico paisa, el más veces campeón de Colombia podrá contar con su más feroz atacante.

