“No quiero morir en la miseria”: Alfredo Gutiérrez recibe solo $50 mil mensuales en regalías de sus canciones

Alfredo Gutiérrez es uno de los juglares vallenatos, más reconocidos en Colombia y tiene un sin número de éxitos, de los cuales ha sido, compositor, interprete y arreglista, pero en los últimos días, viene denunciando que vive una dura situación económica por cuenta de que las disqueras, se quedan con todas las regalías de sus canciones.

La revelación la hizo el artista en una entrevista para el canal RCN, donde aseguró que cada tres meses, recibe $150 mil pesos de regalías de sus canciones.

“Yo era un muchacho analfabeta como la mayoría de juglares, y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos, robando del don que Dios me dio para defenderme en la vida, para levantar mi familia”, recordó Gutiérrez.

Actualmente el compositor vive de las presentaciones, pero asegura que, si fuera por las regalías, no tuviera con qué comer:

“Yo debiera estar viviendo de eso. Allá en México, los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir”, mencionó Gutiérrez.

El juglar, lamentó la situación y dijo que espera no morir como muchos artistas olvidados: “No quiero morir en la miseria, como han muerto la mayoría de los grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno”.

Por su parte, Norys Gutiérrez, hija y manager del artista, explicó que se empezaron a dar cuenta de esto cuando no pudieron salir a hacer presentaciones a causa de la pandemia del covid-19:

“Cuando viene la pandemia, nos damos cuenta de que no podemos salir a la calle a trabajar y ahí es cuando vemos las grandes falencias que hay en el tema de los contratos con los artistas, sobre todo en esta parte digital, porque realmente la ganancia ahora mismo está ahí”, puntualizó el tres veces rey del Festival de la Leyenda Vallenata.

Para más noticias de entretenimiento.