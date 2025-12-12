El ambiente en Barranquilla es de efervescencia. El Junior se prepara para disputar la final del fútbol colombiano, y todas las miradas están puestas en el banquillo, donde el técnico uruguayo Alfredo Arias buscará levantar su primer título en el país.

A pesar de su vasta trayectoria internacional y de haber dirigido a varios equipos en la liga, la estrella colombiana se ha mantenido esquiva para Arias, convirtiéndose en una “deuda personal” que el estratega charrúa anhela saldar en esta nueva oportunidad.

La final de ida, que se disputará esta noche a las 8:00 p.m. en el Estadio Metropolitano, representa un nuevo intento de Arias por romper su mala racha en instancias definitivas en Colombia.

Sin embargo, lejos de mostrarse presionado, el uruguayo apeló a su extensa experiencia como escudo.

En la rueda de prensa previa al encuentro, reflexionó sobre su carrera: “Soy una persona que ha perdido de todas las maneras y he ganado también muchas”. Su camino desde niño, soñando con ser futbolista con una camiseta número 9, hasta convertirse en un entrenador laureado en el continente, es su principal aval.

Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

Arias enfatizó que su recorrido, lleno de triunfos en tres países diferentes de Suramérica, es el mayor activo que puede ofrecer a la escuadra Tiburona.

Con una analogía poderosa, equiparó su carrera a la de un cirujano experimentado: “En medicina sería grado 5, de ese que lleva varias cirugías y que varios se le quedaron en la mesa, pero que tiene experiencia y eso es lo que yo puedo aportar a Junior”.

Esta visión de resiliencia y conocimiento forjado en la adversidad es la que busca inyectar en sus dirigidos para encarar la trascendental serie.

Para este crucial compromiso, Arias contará con una plantilla que mezcla juventud y jerarquía.

En la lista de convocados destacan nombres experimentados como el arquero Mauro Silveira, los volantes Didier Moreno y Fabián Ángel, y los delanteros de peso como Guillermo Paiva y el ídolo de la casa, Teófilo Gutiérrez.

La presencia de jugadores como José Enamorado y Yimmi Chará en el ataque también asegura explosividad en el frente ofensivo, vital para sacar una ventaja en casa.

La mesa está servida. El primer asalto de la final no solo pone en juego un título para el Junior, sino también el desquite personal de Alfredo Arias.

Más noticias de Deporte.

Más noticias de Deporte