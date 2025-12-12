Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

    • Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

    Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano
    Junior y Alfredo Arias inician hoy la final del fútbol colombiano buscando saldar la deuda del técnico uruguayo y acercarse a su undécima estrella. Foto: Junior FC
    Compartir:
    • Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

    Resumen: El ambiente en Barranquilla es de gran expectación, ya que el Junior se alista para disputar la final del fútbol colombiano, con todas las miradas puestas en el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien busca saldar su "deuda personal" y conseguir su primer título en el país en la final de ida que se jugará esta noche. Lejos de sentir presión por su mala racha previa, Arias apela a su vasta experiencia internacional, comparándose con un "cirujano experimentado" con triunfos en tres países de Suramérica, buscando inyectar esa resiliencia y jerarquía en su plantilla, que incluye figuras como Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva, para encarar este crucial primer asalto y lograr la ventaja en casa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El ambiente en Barranquilla es de efervescencia. El Junior se prepara para disputar la final del fútbol colombiano, y todas las miradas están puestas en el banquillo, donde el técnico uruguayo Alfredo Arias buscará levantar su primer título en el país.

    A pesar de su vasta trayectoria internacional y de haber dirigido a varios equipos en la liga, la estrella colombiana se ha mantenido esquiva para Arias, convirtiéndose en una “deuda personal” que el estratega charrúa anhela saldar en esta nueva oportunidad.

    La final de ida, que se disputará esta noche a las 8:00 p.m. en el Estadio Metropolitano, representa un nuevo intento de Arias por romper su mala racha en instancias definitivas en Colombia.

    Sin embargo, lejos de mostrarse presionado, el uruguayo apeló a su extensa experiencia como escudo.

    En la rueda de prensa previa al encuentro, reflexionó sobre su carrera: “Soy una persona que ha perdido de todas las maneras y he ganado también muchas”. Su camino desde niño, soñando con ser futbolista con una camiseta número 9, hasta convertirse en un entrenador laureado en el continente, es su principal aval.

    Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

    Arias enfatizó que su recorrido, lleno de triunfos en tres países diferentes de Suramérica, es el mayor activo que puede ofrecer a la escuadra Tiburona.

    Con una analogía poderosa, equiparó su carrera a la de un cirujano experimentado: “En medicina sería grado 5, de ese que lleva varias cirugías y que varios se le quedaron en la mesa, pero que tiene experiencia y eso es lo que yo puedo aportar a Junior”.

    Esta visión de resiliencia y conocimiento forjado en la adversidad es la que busca inyectar en sus dirigidos para encarar la trascendental serie.

    Para este crucial compromiso, Arias contará con una plantilla que mezcla juventud y jerarquía.

    En la lista de convocados destacan nombres experimentados como el arquero Mauro Silveira, los volantes Didier Moreno y Fabián Ángel, y los delanteros de peso como Guillermo Paiva y el ídolo de la casa, Teófilo Gutiérrez.

    La presencia de jugadores como José Enamorado y Yimmi Chará en el ataque también asegura explosividad en el frente ofensivo, vital para sacar una ventaja en casa.

    La mesa está servida. El primer asalto de la final no solo pone en juego un título para el Junior, sino también el desquite personal de Alfredo Arias.
    Más noticias de Deporte.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

    Néstor Lorenzo planifica el 2026 con la Selección Colombia: “Trabajar con un objetivo claro”

    ¡Ya pa’ que hij… diría Gandolfi! En asamblea, Dimayor aprueba la presencia de 4 extranjeros en cancha

    ¡No aguantaron una más! Hinchas incendian mítico estadio tras descenso de su equipo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1


    [grupos] [fixture items="7"]