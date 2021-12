Video: ¿Muy exagerado? Los miles de dólares que gastó Yeferson Cossio en una alfombra hecha de oro

Yeferson Cossio ha dado de qué hablar en los últimos meses, y recientemente volvió a estar en la mirada pública de sus seguidores y los internautas en general, por revelar lo que le costó una alfombra hecha en oro.

El influenciador compró dicha alfombra en su viaje a Dubai, en el que estuvo acompañado por sus seres queridos, y mostró algunas de sus aventuras en el exótico país.

Allí, aprovechó para visitar diferentes lugares, y aseguró en un video que estaban «en un museo de oro en Dubái, como podemos ver todo está hecho en oro y nos acaban de mostrar esto, una alfombra de pared que les toma un año hacerla a mano y la hacen para los jeques de aquí. Entonces acabo de comprar este pavo».

Lo que pagó Yeferson Cossio por la alfombra

La excentricidad, que calificó como una de las más extravagantes de su vida, le costó 200.000 dólares, lo que en dinero colombiano vienen siendo $777.400.000 al cambio en este viernes 10 de diciembre.

Al mostrar la alfombra, Yeferson Cossio indicó que tiene piedras preciosas y está hecha en su totalidad en oro. Además, aprovechó para recordar que ya no es ciudadano colombiano, y se burló de la Dian: «Y mis amiguitos de la Dian deben estar, claro que esto ya no es problema suyo Dian porque ya no soy de Colombia».

