Alexis Mendoza se refirió a su decisión de renunciar al Medellín

Minuto30.com- El entrenador Alexis Mendoza explicó este mismo lunes por qué decidió renunciar al Deportivo Independiente Medellín.

“Hoy tuve la reunión con don Raúl y tomé la decisión de dar un paso al costado, como lo había intentado anteriormente”, comentó el orientador barranquillero.

El estratega aseguró que se dio a la tarea de que el equipo mejorará y creyó que así había sido, por el triunfo en Manizales, por Copa Águila; pero en Bogotá, en la fecha 9 de la Liga, se dio cuenta que no era así.

“Lamentablemente volvimos a caer en el bache futbolístico en el partido ante Santa Fe y me quedé muy preocupado por todo lo que vi y lo que sentía del equipo en todo su momento, en todo este tiempo. Me reuní con don Raúl para que por favor me aceptara mi renuncia para que el equipo intente salir de este bache deportivo”.

Mendoza reiteró que el pero, es solo en lo deportivo, porque “el equipo está sano, el camerino está sano”.

El orientador, quien cree que se va en “el momento justo”, porque el DIM aún tiene cosas por pelear en la Liga y en la Copa, considera que su balance con el equipo fue favorable en lo futbolístico, aunque “no en su totalidad”, por lo más recientes.

El barranquillero indicó que en la institución hay “muy buenos jugadores, muy buenas personas, jugadores dispuestos a entregar lo mejor”.

Por último, al ser indagado si le quería dejar algún mensaje a los hinchas, fiel al extraordinario comportamiento humano que mostró en los pocos meses al frente del ‘Equipo del Pueblo’, agradeció por doquier.

“Muchas gracias”, expresó en reiteradas ocasiones, en su mensaje para los seguidores del conjunto antioqueño, a quienes les pidió que “no dejen de apoyar a la institución”, pues presagió que pronto “triunfos y títulos” van a llegar.

“Gracias por todo lo que nos permitieron vivir acá, Dios los bendiga”, concluyó.

Por: @Jaider_Escobar