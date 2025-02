“El que no sepa que yo soy hincha del Once no conoce mi vida”: Alexis Henríquez, nuevo técnico de la sub 20 del blanco blanco

Resumen: Alexis Henríquez, histórico capitán y bicampeón de la Copa Libertadores, asumirá como técnico de la Sub-20 del Once Caldas. Tras su paso por el cuerpo técnico de Lucas González, busca consolidar su carrera como entrenador. Su llegada fortalece las divisiones menores del club, con miras al futuro del equipo profesional, actualmente dirigido por Hernán Darío Herrera. El Once Caldas celebró su regreso, destacando su legado y compromiso. Henríquez, emocionado, reafirmó su amor por el club y su deseo de transmitir valores a las nuevas generaciones.