Alexis García no se fue del Pasto sin antes responder a Jorge Luis Pinto tras acusarlo de ‘quema tiempo’

El pasado fin de semana el técnico Alexis García confirmó su salida del Deportivo Pasto por cuestiones personales y familiares, pero no dejó el club nariñense sin antes responderle a Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, por sus señalamientos de quemar tiempo.

Previo al partido que disputaron Millonarios y Pasto en Bogotá el pasado fin de semana, donde el azul se impuso 2 a 1, Pinto había planteado que esperaba que el equipo de la capital nariñense no llegara a El Campín a quemar tiempo y García no se quedó con esa ‘espinita’.

“Respeto mucho a los colegas, pero hay algunos que no respetan el trabajo de los otros. Venden cosas que no son ciertas (…) Este equipo no se prepara para hacer tiempo, fue subcampeón y está segundo en reclasificación, este equipo se prepara para hacer fútbol”, aseguró García.

Finalmente, el técnico chocoano aseguró que su decisión no se debe a temas futbolísticos, sino netamente familias y resaltó que su equipo superó circunstancias que otros no superarían, resaltando que muchos equipos “lloran” por ir a jugar a Ipiales y, según él, hablan de todo menos de fútbol.