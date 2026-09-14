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Resumen: El movimiento underground de la capital antioqueña llora la muerte de "Alexis el Crespo", un reconocido integrante de la escena musical que fue asesinado con arma blanca al intentar mediar en una pelea. Uno de los presuntos implicados ya se presentó ante las autoridades.

«Alexis, el crespo» murió intentando evitar una riña en «El tierrero»: el punk de Medellín llora su muerte

Minuto30.com .- La noche del sábado 12 de septiembre se tiñó de luto para la comunidad punkera de Medellín. Un acto de intolerancia cobró la vida de uno de sus miembros más queridos durante un toque al aire libre en la zona nororiental de la ciudad.

Los hechos en la cancha del Tierrero

El trágico incidente se registró alrededor de las 10:15 p. m. en la carrera 37A con calle 107A, un sector del barrio Popular 1 conocido como la cancha del Tierrero.

Mientras se presentaba la banda local Repunknancia, se desató un fuerte altercado entre algunos asistentes. De acuerdo con los relatos de allegados, Alexis, a quien sus amigos describen como «uno de los tipos más nobles y tranquilos de la pesada escena punk», intervino en la disputa con la única intención de separar a los involucrados.

Lamentablemente, por asumir esa postura conciliadora, fue atacado cobardemente con un arma blanca. «Cuando apagaron el sonido, vi cómo todos trataban de ayudar a Alexis desangrado en el suelo», relató un testigo, quien presenció cómo la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia en una patrulla de la Policía.

Se pudo establecer que Alexis tenía una cortada en su pierna derecha, a la altura del muslo que habría provocado su muerte. Del otro joven agredido se conoció que tenía la herida en el pecho a la altura del corazón,

Saldo del altercado y avances judiciales

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El violento episodio dejó el siguiente balance entregado por las autoridades:

Víctima fatal: «Alexis el Crespo», quien falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el lugar.

Un lesionado: Otro hombre de 28 años resultó herido durante la misma riña y, según información preliminar, avanza satisfactoriamente en su recuperación.

Un entregado: Se determinó que dos hombres habrían participado en la agresión. Ante la presión del caso, uno de los presuntos responsables se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, en compañía de su padre, para responder por el crimen.

La escena musical y sus amigos han llenado las redes de mensajes de despedida, recordando que Alexis perdió la vida defendiendo a otros, un acto que refleja el espíritu de hermandad que muchos rescatan dentro del movimiento underground.