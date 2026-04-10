Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alexis Arboleda desapareció en Bello

    Fue visto por última vez el lunes 6 de abril en el barrio El Carretero

    Publicado por: Juan Manuel

    Alexis Arboleda desapareció en Bello

    Resumen: Alexis Arboleda Osorio, quien ha sido reportado como desaparecido. Se solicita la ayuda de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicarlo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alexis Arboleda Osorio, quien ha sido reportado como desaparecido. Se solicita la ayuda de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicarlo.

    De acuerdo con el aviso, Alexis fue visto por última vez el lunes 6 de abril en el barrio El Carretero, en Bello. Desde ese momento no se tienen datos sobre su paradero.

    Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato a las líneas telefónicas 300 448 00 00 o (604) 322 4848, con el fin de apoyar su pronta localización.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.