Alexis Arboleda desapareció en Bello

Resumen: Alexis Arboleda Osorio, quien ha sido reportado como desaparecido. Se solicita la ayuda de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicarlo.

Alexis Arboleda Osorio, quien ha sido reportado como desaparecido. Se solicita la ayuda de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicarlo.

De acuerdo con el aviso, Alexis fue visto por última vez el lunes 6 de abril en el barrio El Carretero, en Bello. Desde ese momento no se tienen datos sobre su paradero.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato a las líneas telefónicas 300 448 00 00 o (604) 322 4848, con el fin de apoyar su pronta localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes