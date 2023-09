Alexia Putellas: «Se han sentado las bases para buscar soluciones»

Sevilla, 24 sep (EFE).- La delantera del Barcelona Alexia Putellas, estrella de la selección española, ha declarado este domingo que está "más tranquila" porque cree "que se han sentado las bases" para "buscar soluciones" al conflicto entre la jugadoras y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Putellas ha señalado a los periodistas congregados en la ciudad deportiva del Betis, donde hoy se ha entrenado España, que "se han dado pasos adelante en la Federación" que, hasta ahora, considera que "no ha tratado" a las jugadoras internacionales "como a deportistas de élite".

"Nos hacían viajar 6 o 7 horas en autobús cuando el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas. Necesitamos cambios estructurales, porque el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades", ha añadido.

A Putellas, dos veces consecutiva Balón de Oro, le "han molestado las faltas de respeto a esta profesión" que ha sufrido estos años y anunció "tolerancia cero hacia lo que la gente vio" durante la celebración del título mundial de España y hacia "las cosas que no se vieron".

"Sabemos lo mucho que nos ha dado Jenni Hermoso y teníamos que luchar por ella. No la íbamos a dejar, nos salía la fuerza para que esto no sucediera más y no se sintiera sola. Esto puede influir en niñas, para no que cambien el sueño que tienen de ser futbolistas", dijo la futbolista catalana.

Por último, Alexia Putella aclaró que "la salida de -Jorge- Vilda", el seleccionador que condujo a España hasta el mayor logro de su historia, "la ha decidido la Federación", por lo que "no fue una cuestión" que el grupo de jugadoras "transmitía si es válido o no" para el cargo.

Por: EFE