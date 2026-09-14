Resumen: El tenista alemán se adjudicó el último gran certamen de la temporada tenística en Flushing Meadows. La victoria no solo ratifica su extraordinario momento deportivo, sino que reconfigura los primeros lugares del escalafón mundial.

Alexander Zverev toca la gloria en Nueva York: se corona campeón del US Open 2026 tras vencer a Ben Shelton

Minuto30.com .- El tenis mundial coronó a su nuevo rey en Nueva York. El alemán Alexander Zverev se proclamó campeón del US Open 2026 tras superar en la gran final al estadounidense Ben Shelton, cerrando con broche de oro el último torneo de Grand Slam de la temporada.

Para Zverev, esta victoria tiene un sabor de revancha sumamente especial, pues logra sanar la espina clavada desde la edición de 2020, cuando dejó escapar su primera final en Nueva York al caer ante el austriaco Dominic Thiem en un partido en el que marchaba dos sets arriba y sirviendo para el título en la tercera manga.

«Hemos ganado dos ‘grandes’ en tres meses»

Visiblemente conmovido durante el discurso de premiación, el raquetista germano reflexionó sobre el largo proceso de sacrificio que precedió a esta consagración.

“Estuvimos 13 años sin ganar un ‘grande’ y ahora hemos ganado dos en tres meses”, manifestó Zverev ante la multitud. “Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado, y creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores en los que hemos pasado por todo eso”, añadió emocionado el campeón.

Remezón en el Ranking ATP

El desenlace del Abierto de Estados Unidos trajo consigo importantes movimientos en la clasificación mundial de la ATP:

Alexander Zverev: Se consolida firmemente en el segundo lugar del ranking mundial, escoltando la cima del tenis masculino.

Ben Shelton: Pese a ceder en la final, el joven estadounidense firmó la actuación más destacada de su carrera. Su brillante camino hasta el partido por el título le permitió dar un gran salto de cinco casillas en el escalafón, escalando hasta la cuarta posición del ranking ATP.