Alexander Torrenegra, ¿como ministro del MinTic? Esto respondió

El emprendedor e inversionista colomboestadounidense Alexander Torrengera fue sugerido por algunos usuarios de redes sociales para encabezar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país (MinTic).

Desde la elección del nuevo presidente Gustavo Petro se ha comenzado a especular sobre quiénes serán incluidos en su gabinete y otros puestos importantes en el país, entre ellos uno ha sido Alexander Torrenegra, el CEO de Torre y fundador de varias compañías, lo que lo hizo ganarse un asiento en el programa de televisión Shark Tank Colombia.

Alexander Torrenegra comenzó a figurar en el ámbito político luego de sus recientes entrevistas a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández cuando eran candidatos presidenciales, espacios en los que les preguntó sobre innovación, emprendimiento y tecnología, abordando un tema no muy tratado en otros cuestionarios y que, a su vez, demostraron sus competencias en estos escenarios.

Por ello era de esperarse que su nombre sonara ahora que se irá nombrando al gabinete, pero a Torrenegra no le parece gustar mucho la idea, ya que a través de su cuenta de Twitter expuso su agradecimiento pero aclaró que no lo aceptaría en caso de que se lo propusieran.

Para Alexander Torrenegra la industria privada le permite “hacerlo mejor”, declarando que “¡La vida es corta para ser parte de la burocracia!”.

🙏 Gracias a quienes me han sugerido como MinTIC en 🇨🇴. Me encantaría pero no podría aceptar. Mi objetivo es impactar la vida de millones de personas. La industria privada, en particular @torrenetwork, me permiten hacerlo mejor. ¡La vida es corta para ser parte de la burocracia!

— Alexander Torrenegra (@torrenegra) June 23, 2022