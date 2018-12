Alexander Mejía contó que le seduce jugar en el Deportivo Cali

Minuto30.com- El volante Alexander Mejía quien días atrás manifestó su deseo de regresar a Atlético Nacional, ahora expresó que le seduce llegar al Deportivo Cali.

En declaraciones publicadas por el Diario El País, de la Sultana del Valle, el volante contó que su empresario avanza en diálogos con los directivos del conjunto ‘Azucarero’.

“Le dije a mi empresario que hablara con los directivos del León para que me brinden la oportunidad de jugar en otro lado”, manifestó el jugador, quien tiene contrato vigente con el equipo mexicano, pero reconoció que Deportivo Cali lo cautiva.

“Considero que el Cali es una muy buena posibilidad, pero ya eso lo deben arreglar entre directivos…sí, seduce, es un equipo grande, que motiva, tiene una camada de jugadores interesantes para poder hacer algo bueno, así que esperemos que se de la mejor decisión”, expresó.

Incluso el volante, quien días atrás había manifestado que lo haría muy feliz regresar al ‘Verde’ de Antioquia, ahora se inclina hacia el ‘Verde’, pero del Valle de Cauca.

Mejía fue más allá y contó que habló con su excompañero de Atlético nacional, Macnelly Torres, quien lo animó a sumarse al ‘Azucarero’, equipo al que él llegó este año, procedente del conjunto antioqueño.

“Me manifestó algunas cosas que me dejan tranquilo, me habló muy bien. De esta opción solo he hablado con Macnelly que es mi amigo, y con mi empresario que es quien me dice cómo van las cosas. Hay detalles que no se han resuelto, así que espero que en el transcurso de esta semana se pueda cristalizar todo”, concluyó el volante barranquillero.