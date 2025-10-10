El atleta colombiano Alexander Jiménez se ha quedado con el título mundial de la prueba de 1 Kilómetro Superficie en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, que se celebra en las costas de Marina El Alamein, Egipto.

Con un tiempo oficial de 8:37.64, Jiménez se adjudicó su cuarto título mundial consecutivo en esta prueba durante la jornada inaugural de este jueves 9 de octubre.

Nuestro representante lideró la competencia, en la que enfrentó a otros 16 atletas, con un registro parcial de 8:36.52. El segundo lugar fue para el local Hassan Eldafrawy con 8:37.21 y el turco Derin Toparlak fue tercero con 8:37.64.

Esta victoria no solo entrega la primera presea a Colombia en el actual campeonato, sino que también subraya el dominio de Jiménez en la prueba de 1 KM Superficie, siendo, además, el único representante de su continente en la competencia.

Tras finalizar la prueba, el colombiano expresó su satisfacción: “Muy contento por, nuevamente, poder defender el título en los 1.000 metros.

¡Mucho tetracampeón! Alexander Jiménez se queda con el mundial de aguas abiertas

Este año es un poco atípico para mí, este año decidí priorizar las pruebas de piscina por los Juegos Mundiales, entonces estaba dudando un poco, pero entrenar los 400 también me ayudó a tener más potencia en la patada”.

Además del oro de Jiménez, Colombia sumó otra presea gracias a Alejandro Hurtado, quien cosechó el bronce en la prueba de 1 Kilómetro Bialetas Senior con un tiempo de 9:52.90. El título mundial fue para el francés Clement Batte con una marca de 9:49.55.

En las pruebas femeninas, las colombianas también tuvieron participación. Laura Saavedra finalizó en la décima posición del 1 KM. Bialetas con un registro de 10:57.61, mientras que Valentina Soto ocupó la décima casilla en el 1 KM. Superficie, con 09:42.43.

El Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025 continuará este viernes 10 de octubre y finalizará el próximo sábado.

