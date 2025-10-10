Minuto30
    Alexander Jiménez gana su cuarto título mundial de 1 KM Superficie en el Campeonato CMAS 2025, asegurando el oro para Colombia. Foto: cortesía Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
    • ¡Mucho tetracampeón! Alexander Jiménez se queda con el mundial de aguas abiertas

    Resumen: El atleta colombiano Alexander Jiménez se coronó tetracampeón mundial consecutivo en la prueba de 1 Kilómetro Superficie del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025 en Marina El Alamein, Egipto, al registrar un tiempo de 8:37.64 en la jornada inaugural del jueves 9 de octubre. Jiménez, el único representante de su continente en la competencia, lideró la carrera frente a otros 16 atletas, superando al local Hassan Eldafrawy (plata) y al turco Derin Toparlak (bronce). Esta victoria marcó la primera medalla de oro para Colombia en el campeonato, que también sumó un bronce gracias a Alejandro Hurtado en el 1 Kilómetro Bialetas Senior.

    El atleta colombiano Alexander Jiménez se ha quedado con el título mundial de la prueba de 1 Kilómetro Superficie en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, que se celebra en las costas de Marina El Alamein, Egipto.

    Con un tiempo oficial de 8:37.64, Jiménez se adjudicó su cuarto título mundial consecutivo en esta prueba durante la jornada inaugural de este jueves 9 de octubre.

    Nuestro representante lideró la competencia, en la que enfrentó a otros 16 atletas, con un registro parcial de 8:36.52. El segundo lugar fue para el local Hassan Eldafrawy con 8:37.21 y el turco Derin Toparlak fue tercero con 8:37.64.

    Esta victoria no solo entrega la primera presea a Colombia en el actual campeonato, sino que también subraya el dominio de Jiménez en la prueba de 1 KM Superficie, siendo, además, el único representante de su continente en la competencia.

    Tras finalizar la prueba, el colombiano expresó su satisfacción: “Muy contento por, nuevamente, poder defender el título en los 1.000 metros.

    ¡Mucho tetracampeón! Alexander Jiménez se queda con el mundial de aguas abiertas

    Este año es un poco atípico para mí, este año decidí priorizar las pruebas de piscina por los Juegos Mundiales, entonces estaba dudando un poco, pero entrenar los 400 también me ayudó a tener más potencia en la patada”.

    Además del oro de Jiménez, Colombia sumó otra presea gracias a Alejandro Hurtado, quien cosechó el bronce en la prueba de 1 Kilómetro Bialetas Senior con un tiempo de 9:52.90. El título mundial fue para el francés Clement Batte con una marca de 9:49.55.

    En las pruebas femeninas, las colombianas también tuvieron participación. Laura Saavedra finalizó en la décima posición del 1 KM. Bialetas con un registro de 10:57.61, mientras que Valentina Soto ocupó la décima casilla en el 1 KM. Superficie, con 09:42.43.

    El Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025 continuará este viernes 10 de octubre y finalizará el próximo sábado.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

