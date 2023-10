Alex Márquez se marca como objetivo «hacer algún podio antes de final de año»

Buriram (Tailandia), 26 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que todavía continúa convaleciente de su lesión en las costillas, se marca como objetivo "hacer algún podio antes de final de año para empezar 2024 con un nivel mayor y más preparado".

"Hemos perdido muchas oportunidades este año de hacer buenos resultados y de sumar muchos puntos en el campeonato, porque ahora mismo yo creo que deberíamos estar peleando por el objetivo que marqué al principio de la temporada, que era entre los siete primeros y aún hay posibilidades", recordó el más joven de los hermanos Márquez.

El piloto recalcó que "hay que aprovechar este final de temporada, sobre todo ir con buen pie y ojalá que con algún podio, para empezar el 2024 con un nivel algo mayor y más, ya que será el segundo año con la moto y con el equipo".

Ante la cita de Tailandia, Alex Márquez apuntó que "más que en el domingo debemos centrar el trabajo en el sábado, en la clasificación, porque de ahí viene luego toda la carrera".

"En Australia lo tiramos un poco al traste por eso. El sábado hay que estar ahí y luego ya veremos, pero estar entre los cinco primeros sería un muy, muy buen resultado", dijo.

"Veremos qué es lo que nos depara el tiempo, pues ya sabemos que aquí dicen que llueve y luego no llueve, dicen que no llueve y al final llueve, así que va a ser un fin de semana muy abierto y mi condición física es algo mejor que en Australia y eso es positivo, aunque éste es un circuito de curvas a derechas en el que sufriré algo menos de dolor", aseguró Márquez.

El piloto de Ducati ya ha podido empezar a entrenar algo de físico, aunque el pasado fin de semana sufrió en Australia "un pequeño bajón, no solo de dolor, con agujetas por todo el cuerpo".

"No tenía claro si acabaría la carrera larga y pude hacerlo porque me tuve que ir guardando de alguna manera el físico, sin tirar, siempre rodando detrás de alguien, y aquí será parecido, así que veremos cómo me encuentro físicamente y a partir de ahí qué objetivos nos marcamos", insistió.

Al hablar del podio de su compañero de equipo, Fabio di Giannantonio, reconoció: "Más que un buen resultado suyo me picó que nosotros teníamos mucha velocidad en Australia. Pero físicamente no estaba bien y eso me picó más, fue otra oportunidad perdida como en Japón, en donde hubo el 'flag to flag' ese, que siempre o normalmente me adapto bien y es más eso".

"Durante todo el año hemos tenido muchas oportunidades de hacer buenos resultados, la velocidad está, pero ha faltado cuadrarlo, pero es un estímulo que motiva, el tener un compañero rápido, y por eso tú también quieres estar en el podio más veces", afirmó.

Aunque Ducati no ha ganado nunca en el circuito "Chang Internacional" de Tailandia, Alex Márquez aseguró que "es una anécdota, más que otra cosa, puesto que se han jugado la victoria en la última curva con Marc", recordó.

Y de su Ducati, por mejorar algo, explicó que "podría ser más manejable o algo mas reactiva, ser de alguna manera una moto más reactiva como la Honda"-

"Pero luego, cuando le sacas partido, es una moto que para el piloto, encima de ir bien es muy cómoda, no se mueve. Parece que vas lento y no haces metros, pero no es eso. A mí, que vengo de la Honda, se me hace muy extraño, ya que a veces me cuesta encontrar el límite porque no tengo avisos. Pero luego entras en un modo crucero y vas muy rápido", insistió Alex Márquez.

Por: EFE