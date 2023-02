Alex Flórez en su primera audiencia: “Yo no me levanté por la mañana y dije ‘hoy voy a tomar y voy a pelear con la Policía’»

La Procuraduría realizó la primera audiencia disciplinaria contra el senador Alex Flórez por haber agredido e insultado a tres agentes de la Policía en Cartagena.

La delegada del ente de control le dio al senador de contar su versión de la historia y esto fue lo que declaró: “Yo no me levanté por la mañana y dije ‘hoy voy a tomar, a pasarme de tragos y voy a pelear con la Policía’. Esto no estaba en el presupuesto del día, porque si quitamos el licor de la ecuación, por supuesto que hechos tan lamentables como esos, no hubieran pasado y esto tiene que ver con haber pasado más de diez horas mezclando diferentes licores como whiskey, cerveza y ginebra”, explicó el Senador.

El senador Flórez decidió no aceptar los cargos, ya que no está de acuerdo sobre que los hechos imputados sean con categoría de dolo, debido a que él asegura que nunca lo planeo. Flórez afirma que no tenía consciencia de los hechos.

El abogado de defensa del senador solicitó más pruebas para establecer una defensa técnica para presentarla en la próxima diligencia que se realizará el 10 de abril.

