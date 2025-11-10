Alex Fernando Llanos desapareció en Envigado

Resumen: Alex Fernando Llanos García, de 36 años, se encuentra desaparecido desde el 6 de noviembre de 2025. La desaparición ocurrió en el Barrio Bosque de Zúñiga, en Envigado, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Alex vestía un camibuso azul oscuro, pantalón tipo sudadera y tenis. Una señal particular que lo identifica es un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de una cara de tigre.

En cuanto a sus características físicas, Alex tiene contextura delgada, piel blanca y cabello castaño oscuro, liso y corto. Su rostro es redondo, con nariz recta, ojos cafés medianos, boca mediana y labios delgados.

