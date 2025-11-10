Alex Fernando Llanos desapareció en Envigado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Alex Fernando Llanos García, de 36 años, se encuentra desaparecido desde el 6 de noviembre de 2025. La desaparición ocurrió en el Barrio Bosque de Zúñiga, en Envigado, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Alex vestía un camibuso azul oscuro, pantalón tipo sudadera y tenis. Una señal particular que lo identifica es un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de una cara de tigre.

En cuanto a sus características físicas, Alex tiene contextura delgada, piel blanca y cabello castaño oscuro, liso y corto. Su rostro es redondo, con nariz recta, ojos cafés medianos, boca mediana y labios delgados.

