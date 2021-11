El volante de Nacional Alex Castro le pidió matrimonio a Paula Cruz, mujer con quien tiene una hija

Este miércoles 24 de noviembre, en medio de la euforia luego de que Nacional se coronara Campeón de la Copa Betplay, el jugador Alex Castro, quien ha sido protagonista en la excelente campaña del cuadro verde, le dio una sorpresa a su pareja Paula Cruz: le propuso matrimonio.

Cuando todos sus compañeros festejaban y brincaban en el fondo de la cancha tras conseguir el título, Castro, al encontrarse con su novia, se arrodilló, sacó el anillo y le hizo la romántica propuesta.

Paula, su pareja, totalmente sorprendida y emocionada, le dio el sí al verdolaga con el cual convive hace tres años y tiene una niña. Luego de este romántico momento, la pareja continuó con la fiesta por el título de Nacional, ya felices por la doble celebración.

Le puede interesar

La prometida de Castro aprovechó la transmisión oficial del título del verde para echarle flores, manifestando que es un ser maravilloso.

“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él”, expresó Paula bastante emocionada.

“Es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”, concluyó.