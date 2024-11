Aleska Génesis encendió las redes desde «La Casa de los Famosos Telemundo» al advertir que tuvieran cuidado si les sirve un café ya que «hace amarres» con orina.

En uno de los extractos de los videos del reality en la piscina, Aleska Génesis comentó a sus compañeros:»Hago amarres» y «que con cinco gotitas en la mañana de su orina en el café o agua lo tienes rendido». Como un secreto de amarre a los hombres y ante el asombro de las celebridades y un hombre que escucha, le advierte que «no le reciba ni el agua, ni el cafe café» con un por favor. Así que soldados advertidos no mueren en el campo de batalla en este caso «La Casa de los Famosos Internacional».

Aleska «amarró a Nicky Jam»

Para sorpresa en redes sociales, se descubrió otro video de Aleska Génesis o «Génesis Aleska» como ella se presenta hablando con una pitonisa «santera». De acuerdo a lo narrado allí, el «amarrado o embrujado sería Nicky Jam» en 2022 pero lo negó una vez. Inicialmente ella le había pedido a esa señora un amarre especificando en sus propias palabras que, la aconsejara con un embrujo masculino. «Que no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie». Aduciendo que ese hombre no era tan bueno en la cama y necesitaba que volviera a ella. El video que fue compartido por su ex Miguel Mawad «sin negar que ella si recurre a estas prácticas retándolo a que lo mostrará sin ediciones». Ya que «no era Nicky Jam inicialmente el amarrado».

El video de los amarres de Aleska

En el carrusel de videos que es del 2022, mientras la santera «fuma tabaco», le dice que ese hombre no es bueno en la cama. Aleska responde, que era faltal y «que le enseñó a ser buen sexo oral y hacer lo que ella le gusta». Con una sonrisa afirma que «por eso son sus inseguridades». Por lo que «la pitonisa le recomienda una pócima de separación con escrementos de perro y gato con varios ingredientes adicionales». El video abajo de esta nota tomado de instagram y compartido deja ver que «Aleska Génesis sí menciona a Nick Rivera Caminero mejor conocido como Nicky Jam» en su petición de amarre. La evidencia y referencia a que sus practicas de embrujo de hombres son reales.

