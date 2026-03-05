¡Alerta Sanitaria! Invima ordena retirar del mercado «unas aguas» por registro vencido

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta urgente a toda la ciudadanía colombiana tras detectar la comercialización fraudulenta de un producto de consumo masivo. Se trata del “Agua Fresh Life”, la cual se está vendiendo de manera ilegal en diferentes establecimientos del país.

Tras recibir denuncias ciudadanas y adelantar labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), la Dirección de Alimentos y Bebidas del instituto confirmó que este producto presenta el Registro Sanitario RSA-001224-2016 vencido.

¿Por qué es un riesgo para su salud?

De acuerdo con la normativa sanitaria vigente en Colombia, cualquier alimento o bebida que se distribuya sin un registro sanitario válido es considerado fraudulento. Al no tener el control vigente del Invima, no existe garantía sobre:

La potabilidad del agua.

Las condiciones de higiene en su envasado.

La ausencia de microorganismos o químicos nocivos para el organismo.

Instrucciones para los consumidores

El Invima ha sido enfático en las siguientes recomendaciones para proteger a la población:

Absténgase de comprarlo: Si ve el producto “Agua Fresh Life” en tiendas, supermercados o ventas ambulantes, no lo adquiera.

Suspenda su consumo: Si ya compró este producto, deje de consumirlo de inmediato para evitar posibles afecciones estomacales o intoxicaciones.

Reporte a las autoridades: Informe a la secretaría de salud de su municipio o directamente al Invima si conoce lugares donde se esté distribuyendo.

Orden a secretarías de salud y comerciantes

La alerta sanitaria también activa protocolos para las autoridades locales. Las secretarías de salud departamentales y municipales tienen la orden de realizar una búsqueda activa del producto y decomisarlo.

Por su parte, los distribuidores y comerciantes han sido advertidos: la venta de este producto dará lugar a medidas sanitarias sancionatorias, que pueden incluir el cierre de establecimientos y multas económicas considerables.