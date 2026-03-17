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    Alerta roja en quebrada La Presidenta: lluvias desatan emergencias e inundaciones en Medellín

    ¡Tenga cuidado al conducir! La quebrada La Presidenta ha subido a nivel crítico y ya hay inundaciones en varios puntos de la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Alerta roja en quebrada La Presidenta: lluvias desatan emergencias e inundaciones en Medellín

    Resumen: Alerta roja en la quebrada La Presidenta por fuertes lluvias en Medellín. Bomberos atienden inundaciones en varios sectores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las intensas precipitaciones de la tarde de este martes 17 de marzo provocaron una alerta roja quebrada La Presidenta, a la altura del sector Éxito Poblado.

    De acuerdo con los reportes, el nivel del afluente aumentó de forma considerable en cuestión de minutos, alcanzando niveles de riesgo alto que podrían derivar en desbordamientos e inundaciones en zonas cercanas.

    La alerta roja quebrada La Presidenta coincide con las fuertes lluvias que afecta el centro y oriente de la ciudad, así como el municipio de Envigado, acompañado de tormenta eléctrica.

    Las emergencias ya comienzan a sentirse en distintos puntos. En sectores como Provenza y la glorieta de Monterrey se reportaron inundaciones, las cuales están siendo atendidas por unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

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    Además de la situación en La Presidenta, otras quebradas también presentan incrementos preocupantes en sus niveles. Las autoridades reportaron riesgo naranja en La Volcana, en el sector de la Universidad EAFIT, y en La Poblada, a la altura de Manila.

    Organismos de gestión del riesgo hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar acercarse a las quebradas, no realizar actividades a cielo abierto debido a la tormenta eléctrica y mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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    Asimismo, recomendaron a conductores tener precaución por posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en varias vías de la ciudad.

    Las autoridades reiteraron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 123, mientras continúan los monitoreos en tiempo real de las fuentes hídricas del Valle de Aburrá.

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