Alerta Roja en Urrá: Aumentan caudales y descargas al río Sinú amenazan con nuevas inundaciones

Minuto30.com .- La emergencia invernal en el departamento de Córdoba ha alcanzado un nuevo nivel crítico este domingo 8 de febrero de 2026. La empresa URRÁ S.A. E.S.P. emitió un boletín de última hora informando que los aportes de agua en la cuenca que alimenta al embalse siguen aumentando de manera preocupante, lo que obliga a incrementar las descargas directas al río Sinú.

A las 4:00 p. m. de hoy, los aportes hídricos alcanzaron los 1.150 m³/s, una cifra que ha forzado a la Central Hidroeléctrica a situar sus descargas en 1.021 m³/s. Este incremento, aunque se realiza de forma gradual, eleva drásticamente el riesgo de desbordamientos en las poblaciones ribereñas.

Alerta Roja Operativa: El Sinú en su punto máximo

Desde la Central Hidroeléctrica URRÁ I, las autoridades mantienen la Alerta Roja Operativa. Esta medida implica que el embalse está operando en condiciones extremas y que el margen de maniobra para contener el agua es cada vez menor debido a la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias en la parte alta de la cuenca.

“Los aportes han seguido aumentando… por lo que las descargas al río han comenzado a incrementarse lentamente”, advirtió la compañía, haciendo un llamado a la vigilancia permanente.

Municipios en máxima vigilancia

El incremento en las descargas tiene un impacto directo y progresivo en el nivel del río Sinú. Se recomienda especial atención y activación de protocolos de evacuación preventiva en las zonas bajas de:

Tierralta y Valencia: Los más cercanos a la presa.

Montería: Donde el río ya presenta niveles récord y amenaza con desbordarse en la margen izquierda.

Cereté, San Pelayo y Lorica: Municipios que reciben la onda de creciente horas después del incremento en las descargas.

Recomendaciones de seguridad

Ante la inminencia de crecientes súbitas, los organismos de gestión del riesgo reiteran a la ciudadanía:

Evacuar zonas bajas: Si vive cerca de las riberas del río Sinú, trasládese a zonas altas o refugios autorizados.

Canales Oficiales: No replique rumores. Siga únicamente la información de la Gobernación de Córdoba, las alcaldías y el portal www.urra.com.co.

Seguridad Eléctrica: En caso de inundación, desconecte la energía para evitar tragedias adicionales.

La situación es dinámica y se espera que los niveles sigan fluctuando durante la noche. Los organismos de socorro ya se encuentran desplegados en los puntos más críticos del departamento.