¡Alerta Roja en el Norte de Antioquia! La Procuraduría emite «grito de auxilio» ante la brutal crisis humanitario

La Procuraduría General de la Nación expresa su rechazo frente a la crisis humanitaria registrada en la subregión norte del departamento de Antioquia, especialmente en el municipio de Briceño, como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados criminales con presencia en el territorio, que, al momento, deja un balance preliminar de cerca de 2.500 personas desplazadas en las últimas 24 horas.

El ente de Control ve con preocupación la vulneración sistemática de derechos humanos e infracciones al DIH contra las comunidades de esta zona del país, relacionadas con prácticas de control territorial, enfrentamientos armados con interposición de la población civil y confinamientos que también afectan a las subregiones del nordeste y bajo Cauca antioqueño, sin que se avizore un desescalamiento de las hostilidades por parte de las estructuras armadas.

Frente a estos hechos, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz hizo un urgente llamado al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas y autoridades del territorio para que se activen las rutas de prevención, protección y atención inmediata para garantizar los derechos de la población víctima, se evalúe el desarrollo de las visitas de verificación de derechos humanos, así como los mecanismos para brindar atención humanitaria, activando, de ser necesario, el apoyo en subsidiariedad al ente territorial para la entrega de atención humanitaria inmediata.

Con estas actuaciones, la Procuraduría busca asegurar una atención oportuna, adecuada y coordinada por parte de las autoridades oficiales, brindando garantías de atención, asistencia y garantías de no repetición para las familias de este territorio.

