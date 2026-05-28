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    Alerta por posibles brotes de tuberculosis en la cárcel Ternera de Cartagena: Procuraduría le pone el ojo

    El objetivo es establecer el número real de casos confirmados y sospechosos de tuberculosis

    Publicado por: SoloDuque

    Cárcel Ternera de Cartagena
    Cárcel Ternera de Cartagena. Foto: Procuraduría
    Alerta por posibles brotes de tuberculosis en la cárcel Ternera de Cartagena: Procuraduría le pone el ojo

    Resumen: La Procuraduría requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Ante las alarmas por un posible brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas para verificar la magnitud de esta situación.

    El objetivo es establecer el número real de casos confirmados y sospechosos de tuberculosis, las pruebas médicas practicadas, los protocolos implementados y la disponibilidad de medicamentos e insumos necesarios para atender la situación sanitaria.

    Asimismo, funcionarios de la Procuraduría Regional de Bolívar buscan verificar las condiciones de atención médica, diagnóstico, aislamiento y los planes adoptados para enfrentar brotes de propagación y garantizar derechos a la salud tanto de internos como del personal penitenciario.

    En este sentido, el ente de control requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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