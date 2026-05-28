Resumen: La Procuraduría requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.

Alerta por posibles brotes de tuberculosis en la cárcel Ternera de Cartagena: Procuraduría le pone el ojo

Ante las alarmas por un posible brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas para verificar la magnitud de esta situación.

El objetivo es establecer el número real de casos confirmados y sospechosos de tuberculosis, las pruebas médicas practicadas, los protocolos implementados y la disponibilidad de medicamentos e insumos necesarios para atender la situación sanitaria.

Asimismo, funcionarios de la Procuraduría Regional de Bolívar buscan verificar las condiciones de atención médica, diagnóstico, aislamiento y los planes adoptados para enfrentar brotes de propagación y garantizar derechos a la salud tanto de internos como del personal penitenciario.

En este sentido, el ente de control requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.