Resumen: La Personería Municipal de Sonsón activó los canales de búsqueda y solicitó el apoyo urgente de la comunidad para encontrar a una ciudadana que fue vista por última vez en la zona rural del municipio.

Alerta en Sonsón: familiares y autoridades intentan dar con el paradero de Mónica Tatiana Rendón

Minuto30.com .- Las autoridades de Sonsón, en el suroriente antioqueño, emitieron un servicio social y de búsqueda para dar con el paradero de Mónica Tatiana Rendón Ruiz. Según el reporte oficial emitido por la Personería Municipal, la mujer se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información suministrada, Mónica Tatiana fue vista por última vez cuando salió de la vereda La Ciénaga, jurisdicción del corregimiento de Río Verde de los Montes, perteneciente a este municipio. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Características físicas para su identificación

Con el fin de facilitar su rápido reconocimiento por parte de la comunidad, la entidad compartió la siguiente descripción física de la mujer:

Estatura: 1,50 metros (150 cm).

Contextura: Delgada.

Tono de piel: Blanca.

Cabello: Ondulado y de color negro.

Ojos: Color café.

Líneas de contacto

La Personería y los familiares hacen un llamado a la solidaridad ciudadana. Se solicita a cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación, o que la haya visto en los últimos días, comunicarse de manera inmediata y oportuna a través de las siguientes líneas telefónicas habilitadas: