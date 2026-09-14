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    Alerta en Sonsón: familiares y autoridades intentan dar con el paradero de Mónica Tatiana Rendón

    Fue vista por última vez cuando salió de la vereda La Ciénaga, jurisdicción del corregimiento de Río Verde de los Montes

    Publicado por: SoloDuque

    tatiana desaparecida en sonson
    Alerta en Sonsón: familiares y autoridades intentan dar con el paradero de Mónica Tatiana Rendón

    Resumen: La Personería Municipal de Sonsón activó los canales de búsqueda y solicitó el apoyo urgente de la comunidad para encontrar a una ciudadana que fue vista por última vez en la zona rural del municipio.

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    Minuto30.com .- Las autoridades de Sonsón, en el suroriente antioqueño, emitieron un servicio social y de búsqueda para dar con el paradero de Mónica Tatiana Rendón Ruiz. Según el reporte oficial emitido por la Personería Municipal, la mujer se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 12 de septiembre de 2026.

    De acuerdo con la información suministrada, Mónica Tatiana fue vista por última vez cuando salió de la vereda La Ciénaga, jurisdicción del corregimiento de Río Verde de los Montes, perteneciente a este municipio. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

    Características físicas para su identificación

    Con el fin de facilitar su rápido reconocimiento por parte de la comunidad, la entidad compartió la siguiente descripción física de la mujer:

    • Estatura: 1,50 metros (150 cm).

    • Contextura: Delgada.

    • Tono de piel: Blanca.

    • Cabello: Ondulado y de color negro.

    • Ojos: Color café.

    Líneas de contacto

    La Personería y los familiares hacen un llamado a la solidaridad ciudadana. Se solicita a cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación, o que la haya visto en los últimos días, comunicarse de manera inmediata y oportuna a través de las siguientes líneas telefónicas habilitadas:

    • Celulares: 310 604 2879 – 317 418 5372

    • Teléfono fijo: +57 (4) 869-25-96

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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