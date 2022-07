in

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, Yolanda González Hernández, dijo que «El mar ya está hablando» tras fuertes vientos por la llegada de la tormenta Bonnie.

En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, informó que los vientos se han incrementado y se presentan ráfagas de hasta 65 kilómetros/hora.

El Gobernador de San Andrés @GobernacionSai y la directora del Ideam hacen un llamado a la comunidad para que estén atentos a las condiciones que trae la tormenta tropical Bonnie.

“El mar ya está hablando, escuchémoslo, por favor, no lo piense más. Desplácese rápidamente desde la playa a un lugar muy seguro. Si usted no ha llegado al albergue rápidamente, tenemos tiempo todavía. Las olas están incrementándose significativamente, por favor no estén en las ventanas, vayan a las paredes más seguras”, declaró González.