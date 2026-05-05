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    Alerta en Medellín: Reportan un cadáver flotando en las aguas del río Medellín

    Ante esta grave situación ciudadana, se espera la llegada inminente del cuerpo de Bomberos de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Alerta en Medellín: Reportan un cadáver flotando en las aguas del río Medellín

    Resumen: Ante esta grave situación ciudadana, se espera la llegada inminente del cuerpo de Bomberos de Medellín para realizar las maniobras de rescate y extracción del cadáver de las aguas del río.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las alarmas de las autoridades locales y los organismos de socorro se han encendido en las últimas horas tras un macabro reporte ciudadano. Se ha confirmado el avistamiento de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Medellín, específicamente a la altura del puente de la Madre Laura, en el norte de la ciudad.

    Detalles de la escena

    De acuerdo con los reportes preliminares entregados por testigos que transitan por este importante corredor vial, la dolorosa escena presenta las siguientes características:

    Estado y posición: El cadáver se encuentra flotando boca abajo en el afluente.

    Vestimenta: De manera preliminar, se ha logrado observar que la persona fallecida viste únicamente una pantaloneta.

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    Condiciones del hallazgo: El cuerpo ya presenta aves carroñeras a su alrededor, lo que indicaría el estado de vulnerabilidad de la escena a la espera de la intervención oficial.

    Procedimiento de las autoridades

    Ante esta grave situación ciudadana, se espera la llegada inminente del cuerpo de Bomberos de Medellín para realizar las maniobras de rescate y extracción del cadáver de las aguas del río.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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