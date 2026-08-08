Resumen: Debido a la incertidumbre sobre el tiempo que tomará asegurar el área, las autoridades de tránsito han emitido las siguientes directrices:

¡Alerta en la Panamericana! Cierran vía entre Cauca y Valle por cilindro sospechoso atribuido a disidencias

Minuto30.com .- La tensión regresa al suroccidente del país. Durante la mañana de este sábado, un fuerte dispositivo de seguridad obligó al cierre preventivo y total de la vía Panamericana, en el tramo que conecta a los municipios de Villa Rica, Cauca, y Jamundí, Valle del Cauca, tras el hallazgo de un artefacto sospechoso que amenaza la movilidad y la tranquilidad de la región.

Se trata de un cilindro abandonado sobre el corredor vial, a la altura del PR 93+800. El elemento fue adecuado con un alto nivel de simbolismo e intimidación: se encuentra pintado con los colores de la bandera de Colombia y presenta marcas y siglas alusivas a las disidencias de las FARC.

Despliegue de equipos antiexplosivos

Ante la inminente amenaza de que se trate de un artefacto explosivo improvisado (AEI), las autoridades militares y policiales suspendieron completamente el tránsito de vehículos particulares, de carga y de pasajeros que se movilizan habitualmente entre ambos departamentos.

En este momento, unidades especializadas y equipos antiexplosivos de la Fuerza Pública se encuentran acordonando el lugar. Los técnicos están aplicando los rigurosos protocolos de verificación e inspección para establecer el contenido del cilindro y determinar el procedimiento adecuado para su detonación controlada o neutralización, minimizando cualquier riesgo para la población civil y la infraestructura vial.

Recomendaciones de movilidad

Debido a la incertidumbre sobre el tiempo que tomará asegurar el área, las autoridades de tránsito han emitido las siguientes directrices:

Evitar la zona: Se recomienda a los conductores abstenerse por completo de transitar por el sector de Villa Rica y los límites con Jamundí.

Tomar rutas alternas: Buscar desvíos habilitados a través de vías secundarias, consultando el estado de las carreteras con la Policía de Tránsito y Transporte (numeral #767).

Paciencia y precaución: Acatar las instrucciones de los uniformados que se encuentran en los anillos de seguridad perimetrales.

Un desafío a 24 horas del nuevo Gobierno

Esta amenaza con cilindro bomba ocurre exactamente un día después de la posesión oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, una ceremonia que, de manera inédita, se llevó a cabo precisamente en la ciudad de Cali.