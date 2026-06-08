Alerta en el Suroeste antioqueño: Caída de rocas genera peligro en la vía Salgar – Bolombolo

Minuto30.com .- Conductores y habitantes de la región han emitido una alerta tras reportar el desprendimiento y la caída de grandes rocas sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Salgar y Bolombolo, en el Suroeste antioqueño. Una situación que ha encendido las alarmas de quienes transitan frecuentemente por este sector.

Riesgo inminente para los viajeros

Según las denuncias ciudadanas y los reportes conocidos en las últimas horas, las piedras se están desprendiendo directamente desde las altas laderas de la montaña que bordean la carretera y terminan bloqueando parte del asfalto.

Esta inestabilidad en el terreno representa un grave peligro de accidente para los vehículos de carga, transporte público y particulares que se movilizan por este importante eje vial del departamento, especialmente ante la posibilidad de que una roca impacte directamente a un automotor en movimiento.

Recomendaciones de las autoridades

Ante el riesgo latente en la zona, las autoridades de tránsito departamentales han solicitado a los usuarios de la vía acatar las siguientes medidas preventivas mientras los equipos técnicos y la concesión vial realizan las verificaciones correspondientes:

Reducir la velocidad: Transitar con extrema precaución por las zonas de ladera y loma.

Aumentar la atención: Estar alerta a cualquier ruido o movimiento inusual en la montaña y evitar detener los vehículos cerca de las zonas de posible derrumbe.

Viajar de día: En la medida de lo posible, evitar transitar por este corredor en horas de la noche o bajo condiciones de lluvias fuertes, ya que esto disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos.

Se espera que en las próximas horas se realice la remoción total del material rocoso para garantizar la seguridad plena en este tramo del Suroeste antioqueño.