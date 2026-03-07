En video quedaron momentos en que fueron destruidos material electoral y los cubículos de votación para cuatro mesas en Calamar Bolívar. Captura de video: Registraduría Nacional

¡Alerta en Bolívar! Destruyen urnas y cubículos en puesto de votación de Calamar

Minuto30.com .- La noche de este sábado 7 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar, fueron destruidos violentamente los elementos necesarios para el sufragio.

Según el reporte oficial, un grupo de personas arremetió contra las urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación, impidiendo momentáneamente que los ciudadanos de esta zona del país ejerzan su derecho al voto el domingo 8 de marzo.

Autoridades en alerta máxima

Tras el ataque, la Registraduría informó que ya se está realizando un seguimiento exhaustivo a la situación de la mano con la Fuerza Pública y las autoridades departamentales. Se busca determinar si los responsables pertenecen a alguna organización delincuencial o si se trata de hechos aislados de intolerancia política.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el material electoral pudo ser rescatado o si la votación en estas cuatro mesas deberá ser suspendida o reprogramada bajo medidas de seguridad reforzadas.

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo se podría ver empañada por actos de vandalismo en el departamento de Bolívar.