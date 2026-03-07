¡Alerta en Bolívar! Destruyen urnas y cubículos en puesto de votación de Calamar

Resumen: Tras el ataque, la Registraduría informó que ya se está realizando un seguimiento exhaustivo a la situación de la mano con la Fuerza Pública y las autoridades departamentales
Minuto30.com .- La noche de este sábado 7 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar, fueron destruidos violentamente los elementos necesarios para el sufragio.
Según el reporte oficial, un grupo de personas arremetió contra las urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación, impidiendo momentáneamente que los ciudadanos de esta zona del país ejerzan su derecho al voto el domingo 8 de marzo.
Autoridades en alerta máxima
Tras el ataque, la Registraduría informó que ya se está realizando un seguimiento exhaustivo a la situación de la mano con la Fuerza Pública y las autoridades departamentales. Se busca determinar si los responsables pertenecen a alguna organización delincuencial o si se trata de hechos aislados de intolerancia política.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el material electoral pudo ser rescatado o si la votación en estas cuatro mesas deberá ser suspendida o reprogramada bajo medidas de seguridad reforzadas.
La jornada electoral de este domingo 8 de marzo se podría ver empañada por actos de vandalismo en el departamento de Bolívar.
En Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación.
Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación. pic.twitter.com/qJ4qBiwU1U
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 8, 2026
