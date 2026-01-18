Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alerta en Antioquia: 9 municipios inician clases este lunes sin el servicio del PAE

    la Gobernación de Antioquia salió al paso aclarando que el departamento cumplió con su parte del proceso para contratar el PAE

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen tomada de internet para ilustrar la nota pae
    Imagen tomada de internet para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda
    Alerta en Antioquia: 9 municipios inician clases este lunes sin el servicio del PAE

    Resumen: La Gobernación de Antioquia informó que mantiene un acompañamiento jurídico, financiero y técnico permanente con estas alcaldías para destrabar los procesos. El compromiso de los mandatarios locales es que el servicio se restablezca

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este lunes 19 de enero, miles de estudiantes regresan a las aulas en el departamento de Antioquia, pero no todos lo harán con la garantía de su alimentación. Una alerta emitida por la Unidad de Alimentación Escolar (UAlimentos) del Ministerio de Educación reveló que al menos nueve municipios del departamento no contarán con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

    La situación se debe, según reportan desde la Gobrnación de Antioquia, a que estas administraciones locales no han culminado los procesos de contratación necesarios para poner en marcha el servicio, a pesar de que los recursos y convenios estaban listos desde el año pasado.

    Los municipios afectados

    Los niños y niñas que se verán privados de este beneficio en el inicio del calendario escolar 2026 pertenecen a las subregiones del Nordeste, Occidente y Magdalena Medio:

    Nordeste: Anorí, Remedios y Yalí.

    Magdalena Medio: Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.

    Occidente: Armenia y Olaya.

    Urabá / Atrato: Vigía del Fuerte.

    El cruce de responsabilidades

    Ante la alerta, la Gobernación de Antioquia salió al paso aclarando que el departamento cumplió con su parte del proceso. Según la administración departamental, desde el 7 de noviembre de 2025 se suscribieron los convenios interadministrativos con los 116 municipios no certificados.

    Sin embargo, la Gobernación enfatizó que la ejecución final es responsabilidad local:

    “Municipios como Anorí, Armenia, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Vigía del Fuerte, Yalí y Yondó son responsables de adelantar y ejecutar los procesos contractuales en territorio, garantizando así la alimentación de los niños y niñas”.

    ¿Cuándo se restablecerá el servicio?

    La Gobernación de Antioquia informó que mantiene un acompañamiento jurídico, financiero y técnico permanente con estas alcaldías para destrabar los procesos. El compromiso de los mandatarios locales es que el servicio se restablezca en el transcurso de la presente semana, una vez se formalicen los contratos con los operadores encargados de las raciones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.