Alerta en Antioquia: 9 municipios inician clases este lunes sin el servicio del PAE

Minuto30.com .- Este lunes 19 de enero, miles de estudiantes regresan a las aulas en el departamento de Antioquia, pero no todos lo harán con la garantía de su alimentación. Una alerta emitida por la Unidad de Alimentación Escolar (UAlimentos) del Ministerio de Educación reveló que al menos nueve municipios del departamento no contarán con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

La situación se debe, según reportan desde la Gobrnación de Antioquia, a que estas administraciones locales no han culminado los procesos de contratación necesarios para poner en marcha el servicio, a pesar de que los recursos y convenios estaban listos desde el año pasado.

Los municipios afectados

Los niños y niñas que se verán privados de este beneficio en el inicio del calendario escolar 2026 pertenecen a las subregiones del Nordeste, Occidente y Magdalena Medio:

Nordeste: Anorí, Remedios y Yalí.

Magdalena Medio: Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.

Occidente: Armenia y Olaya.

Urabá / Atrato: Vigía del Fuerte.

El cruce de responsabilidades

Ante la alerta, la Gobernación de Antioquia salió al paso aclarando que el departamento cumplió con su parte del proceso. Según la administración departamental, desde el 7 de noviembre de 2025 se suscribieron los convenios interadministrativos con los 116 municipios no certificados.

Sin embargo, la Gobernación enfatizó que la ejecución final es responsabilidad local:

“Municipios como Anorí, Armenia, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Vigía del Fuerte, Yalí y Yondó son responsables de adelantar y ejecutar los procesos contractuales en territorio, garantizando así la alimentación de los niños y niñas”.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

La Gobernación de Antioquia informó que mantiene un acompañamiento jurídico, financiero y técnico permanente con estas alcaldías para destrabar los procesos. El compromiso de los mandatarios locales es que el servicio se restablezca en el transcurso de la presente semana, una vez se formalicen los contratos con los operadores encargados de las raciones.