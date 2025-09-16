don anibal portada1
Foto: Cortesía
Alerta en Amagá: continúa la búsqueda de Aníbal Álvarez de 81 años, perdido desde el domingo

Resumen: El concejal y cabo de Bomberos, Santiago Román, quien lidera el operativo, ha realizado un barrido por el sector y un sobrevuelo con drones, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún rastro de don Aníbal

Minuto30.com .- En el municipio de Amagá, Antioquia, se mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de Aníbal Álvarez, un adulto mayor de 81 años que desapareció el pasado domingo 14 de septiembre en la vereda Travesías. Su desaparición fue captada por una cámara de seguridad en la zona y desde entonces, no se tiene rastro de él.

don anibal3

Foto: Cortesía

Las labores de búsqueda, que ya cumplen dos días, están a cargo de un equipo conformado por la Policía Nacional, la Administración Municipal de Amagá, el Dagran, la Defensa Civil, Bomberos de Amagá, el Grupo de rescate Garza, Ponalsar, un equipo especializado de drones de la Ponal Meval y la comunidad en general.

El concejal y cabo de Bomberos, Santiago Román, quien lidera el operativo, ha realizado un barrido por el sector y un sobrevuelo con drones, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún rastro de don Aníbal.

don anibal2

Foto: Cortesía

Don Aníbal está perdido

Aníbal Álvarez fue visto por última vez a las 6:35 a.m. del domingo. Vestía un sombrero, camisa blanca, sudadera gris y botas.

Si lo ha visto o tiene alguna información que pueda ser de utilidad, por favor, comuníquese al número 321 807 99 37. La búsqueda de don Aníbal es una prioridad para el municipio.

don anibal2

Foto: Cortesía

don anibal4

Foto: Cortesía

don anibal5

