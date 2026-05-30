Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una vez detectado el incidente, la empresa activó sus protocolos de seguridad digital e informó a EPM y CHEC

¡Alerta de ciberseguridad! Datos de EPM y CHEC expuestos tras hackeo internacional a proveedor tecnológico SOLATI

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) se han visto salpicadas por un grave incidente de seguridad informática.

SOLATI S.A.S., empresa contratista que les provee servicios tecnológicos, confirmó haber sido víctima de un ataque cibernético perpetrado por una organización criminal de alcance internacional.

Informamos a la ciudadanía sobre el incidente de ciberseguridad en la empresa contratista SOLATI S.A.S. Te invitamos a conocer el comunicado oficial del proveedor:https://t.co/FyRizvAPAS pic.twitter.com/givhn7MYyU — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 29, 2026

Detalles del ataque y la información filtrada

Lo que NO se vio afectado: El servicio principal de la empresa (Core), que corresponde al CRM de cobranzas, operó con absoluta normalidad y no fue comprometido.

Lo que SÍ fue vulnerado: Los ciberdelincuentes lograron acceder a un servicio complementario de informes especializados.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los datos expuestos: Se extrajo información analítica de la cartera perteneciente exclusivamente a EPM y CHEC. La organización criminal ya ha divulgado parte de estos datos a través de sus canales; sin embargo, SOLATI aclara que se trata de datos personales NO sensibles.

Aclaración vital: Los sistemas de EPM y CHEC están a salvo

Ante el temor de los usuarios, tanto el proveedor como EPM fueron enfáticos en aclarar que los sistemas informáticos propios de EPM y CHEC no sufrieron ninguna vulneración. El hackeo se limitó únicamente a los servidores del contratista (SOLATI).

«No negociamos con el crimen»

Frente a la extorsión por parte de los piratas informáticos, SOLATI tomó una postura radical y rechazó cualquier tipo de negociación con la organización delictiva:

«Rechazamos de manera categórica este acto delictivo. La extorsión y la divulgación de información ajena son conductas criminales que se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes en cuyas manos está la investigación y la persecución de los responsables».

Medidas adoptadas y canales de atención

Una vez detectado el incidente, la empresa activó sus protocolos de seguridad digital e informó a EPM y CHEC. Actualmente, se encuentran fortaleciendo sus medidas de protección y preparando las denuncias formales ante las autoridades.

Se hace un llamado a la ciudadanía a no caer en desinformación en redes sociales y consultar únicamente los canales oficiales. Si tienes inquietudes sobre este incidente, el proveedor ha habilitado el siguiente correo electrónico: ciberseguridad@solati.com.co.