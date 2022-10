Alerta en Antioquia por posibles crecientes en los próximos días

in

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagran, informó que en los próximos días en algunas subregiones del departamento podrían generarse crecientes súbitas en los ríos, producto de las lluvias que se vienen registrando en el centro del país.

La alerta que desde hoy miércoles 26 hasta el domingo 30 de octubre, podrían generar crecientes, es emitida especialmente a la comunidad ribereña de los ríos Cauca, Magdalena, Nechí, Atrato, es decir, a las subregiones del Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, este fin de semana, podrían registrarse altas precipitaciones en algunas subregiones del departamento, producto de la onda tropical de grado de desarrollo mayor que podría formarse sobre el este del mar Caribe y que generará un incremento de la nubosidad y humedad en gran parte del centro y norte del país.

De acuerdo con la entidad, las precipitaciones más intensas son previstas en diferentes departamentos, incluido Antioquia.

La Gobernación de Antioquia reporta inundaciones por desbordamiento del río Nechí en los municipios de Zaragoza y en El Bagre, al igual que en Necoclí y en Arboletes en los corregimientos de Siete hermanas, Naranjitas, Candelaria, el Carmelo y Santa Fe de las Platas, comunidades que están siendo atendidas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio.

Recomendaciones del Dagran para evitar desastres:

• Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.

• Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.

• Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.

• Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.

• No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.

• No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.

