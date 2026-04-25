¡Alerta aérea! Atentado terrorista contra el radar Santana, en El Tambo, Cauca

Radar de Santana, en una imagen de archivo tomada de la Aeronáutica Civil @AerocivilCol

Resumen: La tensión en la zona es máxima, pues efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentran atrincherados en las instalaciones repeliendo la ofensiva armada

Minuto30.com .- Una grave escalada de violencia sacude al suroccidente del país desde el viernes y se amplía a la mañana de este sábado, acciones que ponen en riesgo no solo a las comunidades terrestres, sino la seguridad de los cielos colombianos.

La Aeronáutica Civil confirmó hace escasos minutos un hostigamiento y ataque terrorista directo contra el radar de Santana, una infraestructura estratégica ubicada en la zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

A esta hora, la tensión en la zona es máxima, pues efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentran atrincherados en las instalaciones repeliendo la ofensiva armada. En Minuto30 te entregamos los detalles preliminares de esta grave alteración del orden público que enciende las alarmas de la seguridad nacional.

El Radar de Santana: Un activo vital bajo fuego

Para dimensionar la gravedad de este ataque, es imperativo entender que el radar de Santana no es una simple antena. Se trata de una infraestructura civil esencial para la seguridad, navegación y control del espacio aéreo nacional, especialmente en la compleja topografía del suroccidente colombiano.

Atentar contra este radar es atentar directamente contra la seguridad de miles de pasajeros de vuelos comerciales y civiles que transitan por las rutas aéreas del departamento del Cauca y el Valle del Cauca.

El rechazo categórico de la Aeronáutica Civil

A través de su cuenta oficial en X (@AerocivilCol), la entidad estatal emitió un urgente y contundente pronunciamiento frente a los hechos violentos que se desarrollan esta mañana:

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”.

Asimismo, la entidad manifestó su profunda preocupación por el equipo humano que labora en el lugar, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado mientras intentan mantener operativos los sistemas de aeronavegación.

Militares defienden la soberanía

El ataque no logró tomar por sorpresa las instalaciones gracias a los anillos de seguridad perimetral. Según el reporte emitido por la propia Aerocivil, en este mismo momento se registran enfrentamientos en la zona.

En un segundo mensaje publicado en sus redes sociales, la institución aeronáutica destacó la labor de contención que realizan las fuerzas del orden:

“Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado”.