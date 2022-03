Alejandro, el paisa que triunfa en el torneo del Circuito Mundial Junior

Alejandro Arcila Zapata, tiene apenas 14 años de edad y ya ha llegado con la bandera colombiana a triunfar en grandes escenarios de Tenis.

En las últimas horas, Alejandro, consiguió una victoria muy especial, que lo clasificó a cuartos de final en el Torneo Mundial J4 de La Libertad, El Salvador.

Se ubica en la casilla 649 del Ranking Júnior, destronó al segundo favorito, el costarricense Luca Lo Nardo 6-0 6-1, y de esta manera se aseguró un nuevo triunfo en este certamen, puntuable para la Clasificación Mundial para menores de 18 años. En primera ronda había vencido al norteamericano Rohan Belday 6-1 y 6-2.

El legendario Jairo Velasco, al ver el logro del joven paisa expresó, «finalmente, hoy he tenido el placer de ver jugar a Alejandro. Me habían dado muy buenas referencias del chico, y los he seguido a través de sus resultados, y la verdad me encantó su juego, tiene una proyección increíble. Si las lesiones no lo irrespetan, seguro llegará a la élite del tenis mundial. Para Colombia será muy importante contar con él porque será top diez».

El jueves 3 de marzo, Alejandro irá en busca de las semifinales y enfrentará al norteamericano Calvin Wang, que dejó en el camino al ecuatoriano Francisco Castro.

Dato: En el ITF J4 de La Libertad participan representantes de El Salvador, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Alemania, Canadá, Guatemala, España, China y Costa Rica.

