Alejandro Sanz le habría propuesto de Valdés darse un tiempo. Hecho que según algunos medios se corrobora con la ida de la a pintura de la residencia que ella y Sanz compartían en Madrid, desde hace tres años. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas han desmentido o corroborado la noticia.

La noticia llegó poco tiempo después de que el intérprete español compartiera en sus redes sociales que está atravesando por un mal momento emocional.

El 26 de mayo Sanz escribió en su cuenta personal de Twitter un mensaje para sus fans donde reveló cómo se estaba sintiendo: «No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo… Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar».

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que…

