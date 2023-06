El intérprete de «Corazón Partio» abrió su corazón nuevamente y dejó un emotivo mensaje en redes sociales «Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos »

De inmediato seguidores, amigos y colegas enviaron sus mensajes de alegría por verlo en otra tónica a diferencia de semanas atrás donde sus letras llevaban desespernza y soledad.

» ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ VAMOSSSSS» » Te abrazo! ❤️» » Eso es, meditar te ancla al presente, aquí y ahora!!!! Cómo dice Manuela: fuerte y valiente! » «Todos te queremos !! Eres inspiración y fuerza !» «Te quiero carajito.. un abrazo hermano mío …» «Confia, cree, los que te queremos te sostenemos con la fuerza de nuestra energia❤️❤️❤️» » La vida… Vivir es lo más peligroso. La vida hay que vivirla al día. Amigo, mi jefa se me fue el domingo y te digo que un poquito de la ilusión que no tengo me la va a dar tu concierto en Granada. Tengo un agujero en el alma, pero seguro que tu música me va a abrazar como siempre lo hace», entre otros comentarios de energía y amor para el artista.

Al parecer, no han sido meses buenos para el cantante, hace poco se supo de su ruptura con Rachel Valdés en medio de un proceso de ansiedad y preocupaciones que sufre.

