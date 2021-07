Así le fue a Alejandro Riaño con la vasectomía

El comediante Alejandro Riaño le contó a sus seguidores cómo le fue con la vasectomía. “Cortamos el chorro. Vamos tranquilos, emocionados. Hace mucho había dicho que lo iba a hacer, pero no se nos daban los tiempos”, dijo el humorista.

«Ya me hice la vasectomía, amanecí muy bien. Gracias a todas y todes por preguntar. Un abrazo grande, aquí me quedo en cama todos estos días, besitos”, expresó quien personifica a Juanpis González.

Lea también: Padre de Britney Spears sigue teniendo control de su fortuna

«Creo que lo más grave es que me toca tres días de quietud y eso pues ustedes saben que es un poco duro, amo mi trabajo y no me puedo quedar quieto, pero aparte de eso, les cuento que es un procedimiento muy sencillo, no duró más de 15 o 20 minutos, de hecho hacía chistes con las doctoras, enfermeras que estaban ahí», contó Alejandro Riaño.